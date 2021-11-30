Відома хореограф і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова сколихнула мережа емоційним зверненням до своєї мами в особливий день.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова показала фото з мамою в день її народження на сторінці в Instagram.

"Жінка, яка спочатку дала мені життя, а після поклала все своє життя на моє виховання!!! Мамочка моя, я хочу побажати тобі міцного здоров'я, щоб твої очі посміхалися і горіли завжди від щастя. Щоб ти ще дуже довго жила і радувала мене і онуків своїми смачними стравами, дивовижними історіями і ділилася своєю чарівною магією створення затишку і тепла скрізь, де б ти не була! Щоб тебе любив твій чоловік і завжди носив на руках», - написала вона.

Ілона Гвоздьова також попросила вибачення у своєї мами.

"Вибач, що рідко буваю поруч, але пам'ятай, я дуже тебе люблю, кожен день згадую твої руки і красиву посмішку. Пам'ятай, тобі потрібно ще онуків видати під вінець», - зазначила хореограф.

Ілона Гвоздьова зворушила користувачів мережі таким зверненням до мами.

"Ну дуже красива мама! Здоров'я їй на довгі роки і виконання бажань! З Днем народження", "як красиво сказано, я розплакалася😪 Здоров'я матусі", "дуже миле фото", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, прямолінійна Ілона Гвоздьова висловила, що думає про перемогу Логая в "Танцях з зірками": "засмучена..."

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова в одному рушнику під пісню Потапа влаштувала Танці з пікантним фіналом: відео з ванни

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова насмішила танцями посеред будинку, кадри потрапили в мережу: "з такою не засумуєш»