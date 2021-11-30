Співак Олег Винник, стан здоров'я якого останнім часом сильно хвилює українців, подав голос - у Мережі переполох.
48-річний артист почав скасовувати концерти ще в середині жовтня - прямо посеред свого туру українськими містами. Тоді Винник повідомив, що у нього ларингіт (запальний процес, що охоплює всю область гортані). Олегу Анатолійовичу довелося перенести на весну і два масштабних концерти, які повинні були відбутися в листопаді в Палаці "Україна".
Однак, судячи з усього, співака не просто збити з дороги, навіть хворобі. У своєму новому пості в Instagram Винник опублікував кілька свіжих фото і життєствердну фразу: "За досягненням цілей завжди стоїть невтомна робота. Можна роками йти до успіху - дорогу подолає тільки той, хто йде".
Користувачі кинулися коментувати, роблячи компліменти зовнішності Винника:
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"О мій бог... це шикарно🔥 🔥"
"Боже... Ну як це красиво... Ну ще й ви такий красень!❤️🔥"
"Це так, і ви, Олег, тому приклад) працьовитий, сильний, щирий і красиви❤️"
"Вірно сказано на 💯. Ви молодець, клас, супер, фото просто вауууууу. Я захоплююся вами, браво👏 👏 👏 Здоров'я, щастя, благополуччя вам, ангела охоронця вам і вашій родині, будьте обережні"
"Який же ви правильний, Олег Анатолійович, навіть нудно🙂"
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