Співак Олег Винник, стан здоров'я якого останнім часом сильно хвилює українців, подав голос - у Мережі переполох.

48-річний артист почав скасовувати концерти ще в середині жовтня - прямо посеред свого туру українськими містами. Тоді Винник повідомив, що у нього ларингіт (запальний процес, що охоплює всю область гортані). Олегу Анатолійовичу довелося перенести на весну і два масштабних концерти, які повинні були відбутися в листопаді в Палаці "Україна".

Однак, судячи з усього, співака не просто збити з дороги, навіть хворобі. У своєму новому пості в Instagram Винник опублікував кілька свіжих фото і життєствердну фразу: "За досягненням цілей завжди стоїть невтомна робота. Можна роками йти до успіху - дорогу подолає тільки той, хто йде".

Користувачі кинулися коментувати, роблячи компліменти зовнішності Винника:

"О мій бог... це шикарно🔥 🔥"

"Боже... Ну як це красиво... Ну ще й ви такий красень!❤️🔥"

"Це так, і ви, Олег, тому приклад) працьовитий, сильний, щирий і красиви❤️"

"Вірно сказано на 💯. Ви молодець, клас, супер, фото просто вауууууу. Я захоплююся вами, браво👏 👏 👏 Здоров'я, щастя, благополуччя вам, ангела охоронця вам і вашій родині, будьте обережні"

"Який же ви правильний, Олег Анатолійович, навіть нудно🙂"

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