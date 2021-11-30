Певец Олег Винник, состояние здоровья которого в последнее время сильно волнует украинцев, подал голос - в Сети переполох.
48-летний артист начал отменять концерты еще в середине октября - прямо посреди своего тура по украинским городам. Тогда Винник сообщил, что у него ларингит (воспалительный процесс, охватывающий всю область гортани). Олегу Анатольевичу пришлось перенести на весну и два масштабных концерта, которые должны были состояться в ноябре во Дворце "Украина".
Однако, судя по всему, певца не просто сбить с дороги, даже болезни. В своем новом посте в Инстаграм Винник опубликовал несколько свежих фото и жизнеутверждающую фразу: "За достижением целей всегда стоит неутомимая работа. Можно годами идти к успеху – дорогу преодолеет только идущий".
Пользователи кинулись комментировать, делая комплименты внешности Винника:
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"О мой бог... это шикарно 🔥🔥"
"Боже... Ну как это красиво... Ну ещё и вы такой красавчик!❤️🔥"
"Это да, и Вы, Олег, тому пример) Трудолюбивый, Сильный, Искренний и Красивый😉❤️"
"Верно сказано на 💯. Вы молодец, класс, супер, фото просто ваууууууу. Я восхищаюсь вами, браво👏👏👏 Здоровья, счастья, благополучия вам, ангела телохранителя вам и вашей семье, будьте осторожны"
"Какой же Вы правильный, Олег Анатольевич, даже тошно🙂"
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