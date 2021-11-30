Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."

Онук російської співачки Алли Пугачової Дені Байсаров - середня дитина Крістіни Орбакайте - пошкодив ногу на роботі і тепер змушений пересуватися на милицях.

23-річний Байсаров розповів, що сталося в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

За словами онука Пугачової, він отримав травму коліна під час підготовки незвичайної вечірки в Москві- "балу сатани" Temple of Hedonism, яка відбулася 20 листопада.

Проте син Орбакайте не сумує та вже організовує наступний захід, пов'язаний з арт-терапією і мистецтвом.

"І ще у мене з'явилися нові друзі. Тому що після минулого заходу я собі пошкодив коліно", - говорить на кадрах Дені, показуючи крупним планом милиці.

Онук Пугачової з помічниками поринув у роботу. Хлопець зізнається, що сидіти без діла він не має наміру, незважаючи на травму.

"Якось так поки працюємо. Ходимо по різних галереях. Розважаємо народ моїми милицями 😅. Спасибі, що хвилюєтеся, але все окей. Просто 22 години бігав на майданчику, коли організовував захід, і пошкодив коліно. А лежати і нічого не робити не можу. Тому ганяю на милицях".

Раніше ми повідомляли, що Дені Байсаров познайомив зіркову бабусю Аллу Пугачову зі своєю нареченою. Відомо, що хлопець вже кілька років зустрічається з 22-річною студенткою Марією. І, мабуть, справа наближається до весілля.

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