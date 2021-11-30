Популярна американська співачка Брітні Спірс, яка 13 років була під опікою батьків, дала волю емоціям і висловилася про свободу.

Як передає Politeka.net, 39-річна Брітні Спірс є всесвітньо популярною співачкою. Як відомо, 13 років вона перебувала під батьківською опікою. Зараз артистка відновлюється від жорсткого піклування, і незабаром збирається вийти заміж за актора Сема Асгарі.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі-різдвяна атмосфера. Брітні Спірс зважилася під цим кадром висловитися щодо життя після звільнення від 13-річної опіки.

"Це прекрасне ... миле... і тепле, приємне відчуття, коли ви терпляче чекаєте 13 років, щоб мати можливість прожити своє життя так, як ви виберете, і ось воно нарешті!

Запалювати свічки -це радість, хлопці! І ви можете бути здивовані, тому що мої молитви сильні, особливо, коли ви приймали правильні ліки всього місяць тому! Я дійсно можу молитися...

Так приємно просто бути тут! Я тут...спасибі жодному лікарю або консерватору...Господи, друзі мої ... як добре бути тут і бути присутнім !!!! Так як я дійсно можу молитися зараз, Сподіваюся, всього через 3 місяці для мене буде зрушення ... Я маю на увазі, хто знає ... Я не збираюся нікого дякувати, я збираюся витягнути @snoopdogg і сказати, що я дякую мені за віру в мене", — висловитися Брітні Спірс.

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