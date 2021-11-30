19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина стали вітати з народженням дитини, але артист зробив заяву.

Роман Сасанчин і його 23-річна наречена збираються стати батьками, пише Politeka.net. Дитина повинна з'явитися на світ вже зовсім скоро, але раптово дівчина опублікувала фото з немовлям, що викликало ажіотаж в мережі.

У ЗМІ стали писати про довгоочікуване поповнення в родині, а Сасанчина привітали зі знаменною подією.

Однак, як виявилося, сталася помилка.

"Народ для тих, хто думає, що Іванка вже народила, то це не так. На фото - її племінниця, яка народилася ще 2,5 років тому, а Іванка просто виставила фото з пологового будинку, коли вона приїжджала до своєї сестри. Тому якщо що, я ще не став батьком", - заявив Роман Сасанчин.

Зазначимо, пізніше співак розповів, що він з нареченою побував у лікаря, і, на щастя, все добре - дитина розміщена правильно і ніяких проблем немає, тому нема про що турбуватися.

Примітно, що пара познайомилася в минулому році у друзів під час локдауна. Закохані живуть на Західній Україні поки в київській квартирі йде ремонт. Сім'я планує переїхати в столицю, коли малятко трохи підросте.

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