Відомий танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар після свого програшу з Ольгою Харлан на" Танцях з зірками", висловив своє розчарування.

Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є відомим танцюристом і хореографом. Також, відомо, що він колишній чоловік відомої співачки Ірини Білик і хореографа Олени Шоптенко. Він вже не в перший раз виходить на паркет шоу "Танці з зірками", і на цей раз його напарницею стала фехтувальниця Ольга Харлан.

Так, цього разу за лаштунками шоу" Танці з зірками " танцюристи прокоментували свою участь у проекті. Дмитро Дікусар і Ольга Харлан посіли друге місце. Однак, для хореографа це стало причиною розчарування.

"Я розчарований, дійсно. Я не буду говорити, що "О, дуже круто, друге місце". Ні, я відчував, що щось таке мало статися. Тому моє розчарування справжнє, в якому сенсі...По-перше, я відчуваю, що підвів Олю, не дав їй відчути цю перемогу. Але я впевнений, що вона і без цього повернеться в спорт і всіх заколе, всіх!", — висловитися Дмитро Дікусар.

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