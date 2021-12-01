Артистам не вдалося побудувати шлюби на все життя

2021-ий став роком розлучень зірок: стало відомо про розрив відносин співаків DZIDZIO, Ірини Білик, Святослава Вакарчука та інших - щоб дізнатися більше, читайте далі.

У квітні цього року Михайло Хома (DZIDZIO) заявив про розлучення зі співачкою SLAVIA (Ярослава Притула). Пара була разом близько 20 років, але виною розладу став надмірний працьовизм чоловіка. Про це йдеться в сюжеті ЖВЛ.

До того ж SLAVIA скаржилася на те, що вона завжди в тіні чоловіка, і той не допомагав їй у розвитку кар'єри.

Ірина Білик розлучилася з російським продюсером Асланом Ахмадовим. Вісім років пара жила на дві країни, а через карантин вона не бачилася рік, що не пішло на користь відносинам. Подружжя розійшлося в дружніх відносинах.

Колишній соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) розлучився з дружиною дизайнером Анною Андрійчук. Пара разом пробула 15 років, але врятувати шлюб не вдалося нічим. Екс-подружжя зберегло хороші стосунки. Анна натякнула, що у Олексія на першому місці завжди була робота, а вона вже хотіла дітей.

Після 10 років відносин розійшовся з дружиною і модельєр Андре Тан. У пари виникали суперечки з приводу ведення бізнесу і через виховання дитини.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у червні також заявив про розлучення після понад 20 років спільного життя. А в серпні стало відомо, що співак став батьком - нібито йому народила сина продюсер Євгенія Яцута.

Такий видався рік розлучень.

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