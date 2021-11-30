Українська прима-балерина Катерина Кухар вже кілька років працює суддею на шоу "Танці з зірками", а тепер стало відомо, як вона там опинилася.

Колишній star-продюсер шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" Майя Двалішвілі дала інтерв'ю на YouTube-каналі Agasi, в якому поділилася цікавими деталями, пише Politeka.net.

Так, за словами екс-співробітниці "1+1", Катерину Кухар привів саме її відділ. На той момент було відомо, що суддівські крісла точно займуть співак і танцюрист Діма Монатік і хореограф Влад Яма.

Двалішвілі зазначила - прима-балерина стала "темною конячкою", на шоу потрібна була трохи стервозна особистість, тому було вирішено запросити Кухар.

На першу зустріч креативний продюсер не хотів приходити, але все ж прийму-балерину привели, і вона відразу сподобалася всім.

"Коли вона зайшла, така вся вікторіанська жінка, відразу стало зрозуміло, що це вона", - поділилася Двалішвілі

За словами екс-співробітниці "1+1", всі зрозуміли, що Катерина Кухар підходить на роль третього судді на рівні відчуттів.

"Ти працюєш на проекті і розумієш – ця людина "зайде"", - розповіла вона.

Також екс-star-продюсер поділилася, що знаменитостями займався star-продюсер зі star-відділом. У сценарному плані часто підключався Володимир Завадюк, але Двалішвілі могла переконати, що краще.

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