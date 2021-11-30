Відома співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася в мережі знімками з "Вечора прем'єр" і заінтригувала фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська зірка, фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка брала участь у "Танцях з зірками", поділилася в Instagram яскравими кадрами із закулісся концерту "Вечір прем'єр".

На одному з фото Олександра відображена в компанії відомого виконавця Микити Алексєєва, з яким презентувала нову дуетну композицію. До слова, на нових фотографіях Саша в черговий раз підкреслила своє схуднення екстравагантним вбранням.

На ще одній фотографії Зарицька позує в не менш епатажному образі, але вже разом з хлопцями зі свого колективу KAZKA.

У підписі до публікації дівчина написала: "Минулого тижня на шоу "Вечір прем'єр з @kosadcha" ми виконали відразу дві пісні. Акустична версія "Поруч" разом з @alekseev_officiel і @ruslankvinta. І вперше презентували наш новий трек "Автовідповідач". Вмикайте @1plus1_ru 26 грудня і дивіться шоу! Ми вже дуже чекаємо".

Користувачі тут же почали коментувати нові фотографії зірки: "Боже, як же ти схудла! Неймовірно. Ти космічна красуня!", "Ви кращі, обожнюю!", "Крашиха", "Круто", "З нетерпінням чекаємо".

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