Известная певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети снимками с "Вечера премьер" и заинтриговала фанатов.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская звезда, фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, которая принимала участие в "Танцях з зірками", поделилась в Instagram яркими кадрами из закулисья концерта "Вечер премьер".

На одном из фото Александра запечатлена в компании известного исполнителя Никиты Алексеева, с которым презентовала новую дуэтную композицию. К слову, на новых фотографиях Саша в очередной раз подчеркнула свое похудение экстравагантным нарядом.

На еще одной фотографии Зарицкая позирует в не менее эпатажном образе, но уже вместе с ребятами из своего коллектива KAZKA.

В подписи к публикации девушка написала: "На прошлой неделе на шоу "Вечер премьер с @kosadcha" мы исполнили сразу две песни. Акустическая версия «Поруч» вместе с @alekseev_officiel и @ruslankvinta. И впервые презентовали наш новый трек "Автовідповідач". Включайте @1plus1_ru 26 декабря и смотрите шоу! Мы уже очень ждем".

Пользователи тут же принялись комментировать новые фотографии звезды: "Боже, как же ты похудела! Невероятно. Ты космическая красотка!", "Вы лучшие, обожаю!", "Крашиха", "Круто", "С нетерпением ждем".

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