52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес у різних нарядах блиснула ідеальною фігурою, а також вразила талантом, радуючи виконанням нової пісні.

Популярна артистка готує шанувальників до виходу нового фільму з Оуеном Вілсоном під назвою "Виходь за мене", пише Politeka.net. Зірка опублікувала нове відео, на якому співає композицію з цієї стрічки "On My Way". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дженніфер Лопес, як завжди, виглядала чудово в світлій сукні і сірчаному костюмі. Зірка підкреслила ідеальну фігуру, за якою стежить за допомогою спортзалу.

"Ця пісня так багато значить для мене... багато в чому, про що ви коли-небудь дізнаєтеся ... 🤍 Вона про віру на кожному етапі вашого шляху ... і це мене так радує, що вона торкається і ваших сердець!!",- написала Дженніфер Лопес.

Примітно, що вихід картини очікується в День Святого Валентина.

Всього за 20 хвилин публікація зібрала понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Ти виглядаєш так привабливо!", "Я так тебе люблю" ," О боже, я не можу дочекатися, це буде неймовірно🔥 🔥 🔥 🔥", " прекрасна пісня, ми не можемо дочекатися❤️", " о королева! ЯКИЙ СЮРПРИЗ !!!! Не можу дочекатися !!!! ❤️🔥🤯🤩🤩🤩❤️🩹", - написали користувачі Мережі.

