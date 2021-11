52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес в разных нарядах сверкнула идеальной фигурой, а также впечатлила талантом, радуя исполнением новой песни.

Популярная артистка готовит поклонников к выходу нового фильма с Оуэном Уилсоном под названием "Выходи за меня", пишет Politeka.net. Звезда опубликовала новое видео, на котором поет композицию из этой ленты "On My Way". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Дженнифер Лопес, как всегда, выглядела великолепно в светлом платье и серном костюме. Звезда подчеркнула идеальную фигуру, за которой следит с помощью спортзала.

"Эта песня так много значит для меня... во многом, о чем вы когда-нибудь узнаете ... 🤍 Она о вере на каждом этапе вашего пути ... и это меня так радует, что она трогает и ваши сердца!!", - написала Дженнифер Лопес.

Примечательно, что выход картины ожидается в День Святого Валентина.

Всего за 20 минут публикация собрала более 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ты выглядишь так привлекательно!", "Я так тебя люблю", "О боже, я не могу дождаться, это будет невероятно 🔥🔥🔥🔥", "Прекрасная песня, мы не можем дождаться ❤️", "О Королева! КАКОЙ СЮРПРИЗ !!!! Не могу дождаться !!!! ❤️‍🔥🤯🤩🤩🤩❤️‍🩹", - написали пользователи сети.

