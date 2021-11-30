Гурт "Бумбокс" розповів шанувальникам про те, як проходив підбір образів для музикантів при зйомках їх нового кліпу на пісню "Імперії впадуть".

Як пише Politeka.net, на сторінці колективу в Instagram з'явилася нова порція цікавих фактів про недавній реліз групи.

Як відомо, цього місяця "Бумбокс" випустив кліп на пісню "Імперії впадуть". У ньому знялася 37-річна супермодель Наталія Гоцій, у якої був роман з фронтменом групи Андрієм Хливнюком. Ця новина викликала резонанс з урахуванням того, що музикант вирішив розлучитися зі своєю дружиною.

У новому пості шанувальникам групи розповіли про те, як створювалися образи музикантів для кліпу. Зокрема, з'ясувалося, що для Хливнюка знайшли вельми незвичайний наряд.

"Після трьох днів пошуків була куплена унікальна американська Армійська куртка і три светри - один з високим горлом, два зі звичайним. Светром з високим горлом продюсер особливо пишався-стояла тепла погода і знайти такий було практично неможливо", - йдеться в пості.

Проте, Хливнюк в результаті вибрав для себе светр зі звичайним горлом. А історія купленої куртки на цьому не закінчилася.

"А чим унікальна куртка запитаєте ви? Хоча б тим, що на ній збереглися всі бирки, на одній з яких вказана дата виготовлення – 1984 рік. Цікаво, який відсоток слухачів Бумбоксу молодше цієї куртки?", - поцікавилися музиканти.

Нагадаємо, спливли нові факти про зйомки кліпу "Бумбокс", в якому з'явилася колишня Хливнюка.

Як повідомляла Politeka, у мережі спливло несподіване фото Хливнюка з" Бумбокс " і його команди.

Також Politeka писала, що лідер «Бумбокс» Хливнюк сколихнув зверненням після виходу кліпу, в якому знялася його дівчина.