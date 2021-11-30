Показала себе як є

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка запам'яталася глядачам як одна з найяскравіших суддів проекту "Співають всі!", розповіла, чи робила пластику обличчя.

Як пише Politeka.net, знаменитість вирішила відверто з шанувальниками у своїх сторіз. Так, Приходько запропонувала фанатам задати їй питання, що цікавлять їх. У співачки тут же поцікавилися, чи робила вона пластичні операції або застосовувала ботокс.

Приходько у властивій їй відвертій манері відповіла на ці питання.

Артистка заявила, що ще не робила нічого з перерахованого, проте в майбутньому не виключає такої можливості.

"Спеціально відповідають без фільтра, щоб ви бачили, що я нічого не колола. У мене абсолютно живе обличчя. Але я відчуваю, що вже скоро треба буде! Гиалуроночкой там наситити, що-небудь з цим зробити з цим підборіддям ... так, напевно, буду!", - заявити Приходько.

Під час відповіді на питання вона спеціально наморщила лоб, щоб показати, що її м'язи обличчя рухаються як треба.

Співачку також попросили розкрити секрет її післяпологової дієти. Це питання особливо актуальне, адже у Приходько троє дітей, при цьому свою фігуру співачка успішно підтримує у формі.

"Секрету ніякого немає-просто ротик на замочок", - коротко відповіла співачка.

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