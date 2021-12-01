Відома українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно розповіла, що живе разом зі своїм коханим, поділилися із шанувальниками думками про ідеального чоловіка.

Як пише Politeka.net, 30-річна українська реп-співачка та авторка пісень Олена Савраненко, яка більше відома під псевдонімом Alyona Alyona, у своєму Instagram часто розповідає шанувальникам подробиці свого особистого життя та ділиться думками.

Цього разу виконавиця розповіла про свій ідеал чоловіка. Alyona Alyona зауважила, що в дитинстві вона любила читати казки народів світу, які сформували її уявлення про ідеальних чоловіків.

Також реперка поділилася фотографією із батьком, на якій вона була ще дуже юна і розповіла, що мріяла, щоб її чоловік був схожим на її батька.

"Коли була юна, мені завжди здавалося, що ідеал чоловіка – це чоловік, який схожий на тата. Такий самий зріст, статура, буде все вирішувати та фінансово допомагати", - написала Alyona Alyona.

Нагадаємо, що нещодавно виконавиця розповіла, що вони з її коханим нарешті живуть разом. Alyona Alyona довго не показувала його, проте нещодавно хлопець з’явився у її соціальних мережах. Його звати Денис, він із Запоріжжя і також займається репом.

Рaніше Politeka писала, що Аlyona Alyona розсекретила всіх своїх таємних "бойфрендів": "Почала шукати ідеал".

Нагадаємо, що Alyona Alyona висміяла улюблений прийом українських шоу, в мережі підтримали: "Мало не посивіла".

A ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona позбулася одягу і зачепила українців серйозним питанням: "Як це зазвичай буває...".