Відома українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно розповіла, що живе разом зі своїм коханим, поділилися із шанувальниками думками про ідеального чоловіка.
Як пише Politeka.net, 30-річна українська реп-співачка та авторка пісень Олена Савраненко, яка більше відома під псевдонімом Alyona Alyona, у своєму Instagram часто розповідає шанувальникам подробиці свого особистого життя та ділиться думками.
Цього разу виконавиця розповіла про свій ідеал чоловіка. Alyona Alyona зауважила, що в дитинстві вона любила читати казки народів світу, які сформували її уявлення про ідеальних чоловіків.
Також реперка поділилася фотографією із батьком, на якій вона була ще дуже юна і розповіла, що мріяла, щоб її чоловік був схожим на її батька.
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"Коли була юна, мені завжди здавалося, що ідеал чоловіка – це чоловік, який схожий на тата. Такий самий зріст, статура, буде все вирішувати та фінансово допомагати", - написала Alyona Alyona.
Нагадаємо, що нещодавно виконавиця розповіла, що вони з її коханим нарешті живуть разом. Alyona Alyona довго не показувала його, проте нещодавно хлопець з’явився у її соціальних мережах. Його звати Денис, він із Запоріжжя і також займається репом.
Рaніше Politeka писала, що Аlyona Alyona розсекретила всіх своїх таємних "бойфрендів": "Почала шукати ідеал".
Нагадаємо, що Alyona Alyona висміяла улюблений прийом українських шоу, в мережі підтримали: "Мало не посивіла".
A ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona позбулася одягу і зачепила українців серйозним питанням: "Як це зазвичай буває...".