52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно розповіла про романтичний фільм, раніше часто змінювала стиль для зйомок і вражала зовнішнім виглядом на виступах.
Для своїх виступів Дженніфер Лопес зазвичай не шкодує не тільки сил і грошей. Вона також йде на різні експерименти зі змінами образів і зачіски. Любила раніше артистка також міняти колір волосся.
Якщо зараз Лопес сміливо вибирає найрізноманітніші Перуки для концертів, то пару років тому вона також могла спокійно перефарбуватися з блондинки в брюнетку. Тому шанувальники вирішили обговорити варіанти зачісок улюбленої виконавиці.
"Блондинка або брюнетка, як було краще?» - йдеться в обговоренні під кадром.
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Ось що пишуть користувачі:
"Я закоханий у свою брюнетку👌 🏾❤; Я люблю обох! ♥ ️😍; Брюнетка 🥵; брюнетка ❤️🔥; Те ж 🔥😍; Я люблю обох ❤️😍; Брюнетка 🔥; перевага брюнетки; Красиво в обох! ❤ ️ ; Блондинка😍; вона виглядає приголомшливо в обох; ти мені подобаєшся, блондинка😍; Блондинка; Блондинка; мені подобаються обидва, але мені більше подобається блондинка; на фото вона вже схожа на ляльку зі світлим волоссям. Мені подобаються на ній обидва кольори 💖" »
Відзначимо, зараз популярна Лопес готує шанувальників до виходу нового фільму з Оуеном Вілсоном під назвою"Виходь за мене". Зірка опублікувала нове відео, на якому співає композицію з цієї стрічки "On My Way".
Дженніфер Лопес, як завжди, виглядала чудово в світлій сукні і сірчаному костюмі. Зірка підкреслила ідеальну фігуру, за якою стежить за допомогою спортзалу.
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