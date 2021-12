52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно рассказала о романтическом фильме, раньше часто меняла стиль для съемок и поражала внешним видом на выступлениях.

Для своих выступлений Дженнифер Лопес обычно не жалеет не только сил и денег. Она также идет на разные эксперименты со сменами образов и прически. Любила ранее артистка также менять цвет волос.

Если сейчас Лопес смело выбирает самые разные парики для концертов, то пару лет назад она также могла спокойно перекраситься с блондинки в брюнетку. Поэтому поклонники решили обсудить варианты причесок любимой исполнительницы.

«Блондинка или брюнетка, как было лучше?» - говорится в обсуждении под кадром.

Вот что пишут пользователи:

«Я влюблен в свою брюнетку 👌🏾❤; Я люблю обеих! ♥ ️😍; Брюнетка 🥵; брюнетка ❤️‍🔥; То же 🔥😍; Я люблю обоих ❤️😍; Брюнетка 🔥; превосходство брюнетки; Красиво в обоих! ❤️; Блондинка😍; Она выглядит потрясающе в обоих; Ты мне нравишься, блондинка😍; Блондинка; Блондинка; Мне нравятся оба, но мне больше нравится блондинка; На фото она уже похожа на куклу со светлыми волосами. Мне нравятся на ней оба цвета 💖».

Отметим, сейчас популярная Лопес готовит поклонников к выходу нового фильма с Оуэном Уилсоном под названием "Выходи за меня". Звезда опубликовала новое видео, на котором поет композицию из этой ленты "On My Way".

Дженнифер Лопес, как всегда, выглядела великолепно в светлом платье и серном костюме. Звезда подчеркнула идеальную фигуру, за которой следит с помощью спортзала.

