Відома українська співачка Анна Трінчер після новин про майбутнє весілля вирішила відверто поговорити з шанувальниками про проблеми зі здоров'ям.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася тривожними кадрами у своїх сторіз. На відео Трінчер зізналася, що останнім часом зіткнулося з проблемою зі здоров'ям, природа якої поки залишається невідомою.

Як пояснила співачка, мова йде про висипання на шкірі і свербінні.

"Ви знаєте, що я з вами завжди всім ділюся, і не можу не поділитися проблемами, які існують в моєму організмі. Я, чесно, не знаю, до кого звертатися, що це таке, Чому воно виникло і що з ним робити ... ось, подивіться, в якому стані мої лікті - на них якісь пухирі, незрозуміло що", - вимовляє Трінчер.

Вона продемонструвала лікті обох рук, на яких дійсно можна помітити червонуваті пухирі.

"Постійно свербить ... до болю", - додала Трінчер.

Вона додала, що не знає, що робити з цією проблемою, проте вже записалася до лікаря.

"Найстрашніше, коли тобі говорять «це схоже на псоріаз", - додала схвильована артистка.

Зараз вона з хвилюванням чекає візиту до лікаря.

Відзначимо, що раніше Трінчер оголосила, що готується до весілля зі своїм коханим, блогером Олександром Волошиним.

Нагадаємо, Анна Трінчер і Jerry Heil зазіхнули на хіт Ірини Білик.

Як повідомляла Politeka, зірка "Скаженого весілля" Трінчер травмувалася на репетиції.

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