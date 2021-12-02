Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала, що вона і її чоловік вирішили подарувати улюбленій дочці на сім місяців.
Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, Даша Хлистун, разом з чоловіком Максом Михайлюком займаються вихованням дочки, пише Politeka.net.
Малятці, Аріані, виповнилося сім місяців, тому батьки вирішили зробити їй подарунок - вони подарували дівчинці сережки з діамантами від ювелірної компанії Tiffany & Co.
"Прийшов час показати вміст цієї чарівної коробочки", - розповіла Хлистун, демонструючи коробочку, й розв'язуючи білий бантик.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Зупинилося серце знаменитого актора: "Його останні дні перетворилися на пекло"
Київ паралізували затори, на вулицях силовики і поліція: куди не дістатися
Колишній "Холостяк" Макацарія похвалився 19-річною коханою в короткій сукні: "Як ви сильно схожі"
Зупинилося серце учасниці "Євробачення": її пісні залишаться в пам'яті багатьох
"Я і Макс вирішили їй проколоти вушка. Подарунок їй на сім місяців від мами і тата", - підписала відео дружина Михайлюка.
У коробочці знаходилися два пусети з сяючими камінчиками.
Зазначимо, Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали спілкуватися в соцмережі. На той момент модель не підозрювала, що пілот - колишній герой шоу "Холостяк".
У пари виникли почуття один до одного, пізніше стало відомо про вагітність дівчини.
У своєму Instagram дружина Михайлюка багато розповідає про будні, які проводить за вихованням малятка.
Нагадаємо, дружина-модель "Холостяка" Михайлюка, розкривши свої параметри і вагу, розповіла про заробітки
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Михайлюка в міні збентежила надмірною худорбою
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка не стримала емоцій у кабіні літака