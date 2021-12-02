Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала, що вона і її чоловік вирішили подарувати улюбленій дочці на сім місяців.

Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, Даша Хлистун, разом з чоловіком Максом Михайлюком займаються вихованням дочки, пише Politeka.net.

Малятці, Аріані, виповнилося сім місяців, тому батьки вирішили зробити їй подарунок - вони подарували дівчинці сережки з діамантами від ювелірної компанії Tiffany & Co.

"Прийшов час показати вміст цієї чарівної коробочки", - розповіла Хлистун, демонструючи коробочку, й розв'язуючи білий бантик.

"Я і Макс вирішили їй проколоти вушка. Подарунок їй на сім місяців від мами і тата", - підписала відео дружина Михайлюка.

У коробочці знаходилися два пусети з сяючими камінчиками.

Зазначимо, Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали спілкуватися в соцмережі. На той момент модель не підозрювала, що пілот - колишній герой шоу "Холостяк".

У пари виникли почуття один до одного, пізніше стало відомо про вагітність дівчини.

У своєму Instagram дружина Михайлюка багато розповідає про будні, які проводить за вихованням малятка.

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