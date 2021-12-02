Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина розповіла, як нелегко їй доводиться перед пологами.
Співак і його наречена, Іванна, ось-ось стануть батьками, пише Politeka.net. Дівчина розповідала в своєму Instagram, що у неї існували загрози викидня, але, на щастя, все обійшлося.
Дівчинка повинна з'явитися на світ зовсім скоро, і наречена Сасанчина чекає появу малятка з нетерпінням. Про це красуня розповіла в своєму Instagram.
"Дорога сьогодні вимотала мене капець, я не могла ні сидіти, ні стояти. Моя донечка мене так била, що моментами в очах темніло", - розповіла дівчина.
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Також красуня поділилася, що у неї вже деякий час з'являються схватки, це дуже боляче.
"Другий тиждень тренувальні схватки і це боляче, хоча мені багато писали, що це не боляче", - поділилася Іванна.
За її словами, дитина не хоче залишати живіт, хоча раніше все було не так.
"На перших місяцях вона кілька разів хотіла народитися, але обійшлося, слава Богу. Тепер я хочу вже, а вона - ні, ми помінялися тепер місцями", - написала наречена Романа Сасанчина.
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