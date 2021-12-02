Двох колишніх женихів співачки Злати Огневич на шоу "Холостячка" запідозрили в романтичних стосунках, хлопці разом відпочивають.

Як повідомляє Politeka.net, двох колишніх учасників шоу "Холостячка" Вінченцо Дулепа і Романа Васильєва, які на проекті боролися за серце Злати Огневич, запідозрили в романтичних стосунках. Жарти про можливий роман у хлопців з'явилися після того, як вони разом вирушили на відпочинок до Єгипту.

На своїй сторінці в Instagram Роман Васильєв опублікував відео, в якому показав найяскравіші моменти відпочинку з Вінченцо. У ролику можна побачити, що хлопці здорово провели час, випробувавши на собі всі "принади" єгипетського курорту.

"Яскраві моменти нашої поїздки в Єгипет", - підписав публікацію Васильєв. А в коментарях почалося бурхливе обговорення відпочинку хлопців. Деякі користувачі вирішили, що колишніх учасників "Холостячки" пов'язує не тільки дружба, так що почали гострити і жартувати на цю тему.

"Які женихи", "Романтика, нарешті кожен з вас знайшов свою пару, ви підходите один одному", "Якщо мета проекту Холостячка - знайти любов і побудувати відносини, то це яскравий приклад її досягнення. Добре виглядаєте разом", "Ось де красиві хлопці! Вони вже по парах", "Навіщо вам холостячка, вам здається удвох не погано", "Давай зіграємо в любов?", "Холостячка пішла тільки на користь", "Класні моменти, але якщо ви не пара, то пісня не підходить", "Смішно, але сподіваюся це неправда", - пишуть в коментарях.

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