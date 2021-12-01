52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала довгоочікуваний концерт після зйомок, взяла участь у новій роботі і зацікавила дизайнерським вбранням.

Дженніфер Лопес є всесвітньо відомою виконавицею, яка багато працює над тим, щоб підвищувати планку своїх концертів. Причому не боїться 52-річна знаменитість доводити кожен раз, що також і виглядає дуже молодо.

Нещодавно Лопес взяла участь у новій фотосесії, заради якої приміряла напівпрозоре вбрання з вишивкою та прозорими вставками. Також виконавиця вибрала вечірній варіант макіяжу.

Причому акцент в образі Лопес вибрала незмінний - на своїх формах, які ледь приховувало плаття нюдового відтінку. Це й не дивно, адже Дженніфер намагається показувати, що багато працює над собою і її фігура – лише результат старанних тренувань.

Раніше співачка розповіла, що у неї останній день в цій країні, і вона повертається додому. Дженніфер Лопес записувала кадри в засніженому лісі і не приховувала радості про швидке повернення додому.

"Я йду додому з Смітерса, Канада, щоб побачити моїх "кокосів" та інших близьких на День Подяки. Я люблю вас всіх❤️", - написала Дженніфер Лопес.

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