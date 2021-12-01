Катерина Репяхова - 27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, у якої конфлікт з колишньою дружиною артиста Ларисою Созаєвої, похвалилася сімейним фото.
Знімком Катерина Репяхова, яка працює концертним дректором чоловіка, поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Катерина Репяхова і Віктор Павлік оформили сої відносини в 2020 році, а влітку 2021 у них народився син, якого назвали Михайлом. Зараз хлопчикові вже п'ять з половиною місяців.
"Мішеньке 5,5 місяців ❤ на останньому візиті педіатра (5 днів тому) Мішенька важив - 8,530 кг.а зріст 71 см. Міша вже спробував яблучко і банан 😍 чекаємо наші перші півроку і Новий Рік», - написала дружина артиста в новому пості.
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Для фотосесії Віктор Павлік і Катерина Репяхова вибрали одяг чорного кольору, а ось сина нарядили в білу сорочку з метеликом.
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