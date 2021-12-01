Зірка "Дизель шоу", актриса Вікторія Булітко, вирішила похвалитися дорогим придбанням - тепер у її власності новий автомобіль, і артистка не приховувала своєї радості.

Популярна артистка давно завоювала любов мільйонів українців, пише Politeka.net. За життям зірки в Instagram спостерігають вже 203 тисячі користувачів мережі.

У новій публікації Вікторія Булітко не приховувала радості, адже вона зробила дороге придбання - купила автомобіль марки "Tesla". На честь цього зірка "Дизель шоу" навіть вирішила розіграти квитки на новорічний концерт.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ооуоуоуо))))) красавелла!", "Ок, вітаю! Тепер чекаємо відгуків про машину👏", "Вітаю з такою класною "обновкою"! 🤤 👍 Ні цвяха, ні жезла!", "Мої найкращі привітання, ви чудова жінка🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Вікулька вітаю🎉 🎉", "вай, яка гарна❤️😍 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, нещодавно Вікторія Булітко розповіла, що вчилася водити за кермом "Жигулів" з механічною коробкою передач.

"Я могла сміливо зупинитися по дорозі, і в якийсь момент це вже стало нормою. Нервово було дуже", - розповіла артистка, яка, до слова, росла в родині автомобілістів.

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