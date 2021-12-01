Відома телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко поїхала у відпустку з сім'єю, відправившись грітися під єгипетським сонцем.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Марічка Падалко поділилася сімейним фото, розповівши шанувальникам, що дуже довго чекала цієї відпустки.

"Вперше за 10 років ми вибралися вп'ятьох у закордонну відпустку. З різних причин у нас не виходило здійснити цей план тривалий час. І ми вирішили, що якщо, врешті-решт, не наважимося, то дочекаємося, що діти зовсім виростуть, і будуть подорожувати без нас", - зазначила телеведуча.

За її словами, в Єгипті зараз прекрасна сонячна погода, як і вода в морі.

У коментарях зірку підтримали теплими словами.

"Все клас, молодці", "Гарного, змістовного відпочинку!", "10 років! Я б так не змогла довго без спільної відпустки", "Марічка, ви і ваша сім'я просто чарівні! Дай бог вам здоров'я і божого благословення!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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