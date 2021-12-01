Танцюрист і хореограф Євген Кот, який став суддею нового проекту" Україна має талант", показав як сильно любить свою дружину, опублікувавши сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним українським хореографом і танцюристом. Зірка багато разів брав участь у проекті" Танці з зірками", а в 2019 році переміг з Ксенією Мішиною. Євген зізнавався, що його і зараз кличуть на проект, але його не влаштовує фінансова складова участі, тому в 2021 році Женя прийняв запрошення від проекту "Україна має талант", де став суддею разом з Ксенією Мішиною і Сергієм Притулою. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Євген був у сорочці і обіймав дружину Наталію. Вона його взаємно обіймала і цілувала.

"Закохані і щасливі", - написано було під фото.

На другому фото Євген підняв Наташу.

"Серце б'ється, коли вони так дивляться один на одного", - написав Євген.

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