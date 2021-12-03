Відомий український співак, чоловік виконавиці Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян із нагоди 10-річчя на сцені влаштував концерт у Палаці "Україна" та порадував шанувальників.

Як пише Politeka.net, на своїй офіційній сторінці в Instagram популярний український співак Арсен Мірзоян, який вже чотири роки живе у шлюбі із відомою виконавицею Антоніною Матвієнко, подякував шанувальникам, які розділили із ним святкування ювілею – 10-річчя на сцені.

"Найголовніше! Дякуємо, всім хто прийшов святкувати разом з нами, наші 10 років! Ці квіти, для вас друзі! Від всіх нас, хто створював це маленьке диво в цей вечір!", - написав Арсен Мірзоян.

Концерт Мірзояна відбувся в Києві у Палаці "Україна". У коментарях шанувальники написали, що їм дуже сподобалося.

"Неймовірна графіка👏", "Дякуємо вам і всім, хто створив це свято! Було чудово! Яка музика, які слова, який відеоматеріали й оформлення заходу! 👌👏 Бажаю вам і нам ще не на одному концерті зустрітися 🔥🔥🔥 Натхнення вам 👏👏👏 у мене після концерту стільки думок про дружбу, людяність, кохання, чуттєвість, необхідність цінувати кожну мить... :)", " З річницею, Арсен! Раді були розділити це свято. Неймовірні відчуття!", "Неймовірний концерт! 🌹🌹🌹", "Бажаю наступного разу Олімпійський🤘 і фан-зону без крісел, бо ну неможливо всидіти 🔥🔥🔥", "Сценографія 🔥🔥🔥🔥🔥🔥Браво, Арсен, Ви дійсно творча людина від голови до п‘ят! Дякуємо за дивовижний та теплий концерт❤️", "Була на Вашому концерті Арсен і він неймовірний. Дуже дякую за чудові пісні і гарну атмосферу.Вразило ще те, що всі пісні на українській мові. Браво!!!".

Зауважимо, що разом із Мірзояном на сцену вийшла його дружина Тоня Матвієнко та їхня дочка Ніна.

Рaніше Politeka писала, що Арсен Мірзоян з'їжджає від своєї тещі Матвієнко, яка виставила чоловіка з дому: "Щось в повітрі віє...".

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко зворушила знімком батька, якого вигнали з дому: "Шкода, що немає місця в сім'ї".

A ще Politeka повідомляла, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вразив спортивними досягненнями: "Крос сам себе не пробіжить".