Українська модель, актриса і ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук не стримала емоцій у фіналі проекту, що відгримів кілька днів тому.

26-річна Онуфрійчук поділилася своїми роздумами в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Як відомо, цього року сезон "Танців з зірками" був незвичайним, оскільки паралельно телеканал 1+1 запустив безпрецедентний проект "Танцюй серцем", який подарував шанс звичайним танцюристам проявити себе на світовому рівні. З'їхалися майстри танцю з усієї країни і воювали за поїздку на Blackpool Dance Festival 2022.

Онуфрійчук показала пару, за яку вболівала:

"Пара Віталія і Насті перемогла в спецпроекті «Танцюй серцем» і в суперфіналі подарувала нам запальну самбу 💃🕺🔥 І якщо для зіркових пар танцювальний марафон скінчився, то для них він тільки починається, адже вже стартує інтенсивна підготовка до фестивалю в Блекпулі. Пара поїде на фестиваль абсолютно безкоштовно завдяки меценату🙏. Буду особисто тримати кулачки, щоб Настя і Віталій наступного року перемогли. Вони цього дійсно заслуговують", - побажала ведуча.

Онуфрійчук теж отримала порцію компліментів. Зокрема, її вбрання високо оцінила актриса Ольга Сумська.

"Королева, Іванночко! А в червоній сукні особливо красиво!❤", - написала вона, а Онуфрійчук їй відповіла: "Олечко, щиро дякую! Від Королеви чую ❤️😍"

"Це був неймовірний сезон❤️"; "Ну як можна бути такою красунею? 😍"; "Віталій і Настя дійсно дуже талановиті і працьовиті. Вони живуть танцем. Добре, що їм дісталася нагорода. Шкода, що тільки один приз. У нас дуже потужні танцівники, найсильніші в світі", - приєдналися до обговорення інші користувачі.

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