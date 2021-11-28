Известная модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей в новом сезоне «Танців з зірками», удивила новым образом для финала шоу.

Как сообщает Politeka.net, в соцсетях появилось фото Онуфрийчук и Юрия Горбунова с открытия шоу. Иванна позировала в золотом платье с необычными вырезами, засветив стройные ножки и пышный бюст.

«Просто сейчас начинаем суперфинал главного танцевального шоу страны «Танцы со звездами» и напоминаем, что голосование продолжается!», - сообщили на официальной странице в Инстаграм.

Стоит отметить, что зрители не пришли в восторг от наряда Иванны. В комментариях оставили много критики по поводу ее внешнего вида.

«Иванка как всегда», «Это вам не Тина», «Зря Иванка пошла в ведущие. По энергетике, харизме, не ее это. Так с натяжкой дается это», «Онуфрийчук все портит», «Ведущую надо менять на следующий сезон и костюмеров тоже!», «Этой ведущей что ни одень, она, как столб», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов посетил место гибели принцессы Дианы: пробирает до мурашек.

Как сообщала Politeka, Горбунов засветил свой образ для финала танцевального шоу: "Блестит".

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