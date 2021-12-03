Украинская модель, актриса и ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук не сдержала эмоций в финале проекта, отгремевшем несколько дней назад.

26-летняя Онуфрийчук поделилась своими размышлениями в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Как известно, в этом году сезон "Танців з зірками" был необычным, так как параллельно телеканал 1+1 запустил беспрецендентный проект "Танцуй сердцем", который подарил шанс обычным танцорам проявить себя на мировом уровне. Съехались мастера танца со всей страны и сразились за поездку на Blackpool Dance Festival 2022.

Онуфрийчук показала пару, за которую болела:

"Пара Виталия и Насти победила в спецпроекте «Танцуй сердцем» и в суперфинале подарила нам зажигательную самбу 💃🏻🕺🏻🔥 И если для звездных пар танцевальный марафон кончился, то для них он только начинается, ведь уже стартует интенсивная подготовка к фестивалю в Блэкпуле. Пара поедет на фестиваль совершенно бесплатно благодаря меценату 🙏🏽. Буду лично держать кулачки, чтобы Настя и Виталий в следующем году победили. Они этого действительно заслуживают 🥰", - пожелала ведущая.

Онуфрийчук тоже получила порцию комплиментов. В частности, ее наряд высоко оценила актриса Ольга Сумская.

"Королева, Иванночка! А в красном платье особенно красиво!❤️", - написала она, а Онуфрийчук ей ответила: "Олечка, искренне спасибо! От Королевы слышу ❤️😍"

"Это был невероятный сезон❤️"; "Ну как можно быть такой красавицей? 😍"; "Виталий и Настя действительно очень талантливы и трудолюбивы. Они живут танцем. Хорошо, что им досталась награда. Жаль, что только один приз. У нас очень мощные танцовщики, самые сильные в мире", - присоединились к обсуждению другие пользователи.

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