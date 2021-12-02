Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) запропонувала українцям отримати рожевий килимок, на якому написано її ім'я.

Популярна українська реперша спілкується з шанувальниками у своєму Instagram, пише Politeka.net. На сторінку зірки вже підписані 370 тисяч користувачів мережі.

Цього разу Alyona Alyona вирішила подарувати підписникам рожевий килимок, на якому написано її ім'я. Про це артистка написала сама в одному з останніх постів.

Публікацію реперша підкріпила смішним знімком, на якому закотила очі.

Запис швидко зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.

"Жити треба так, щоб твоє ім'я написали на килимі!", "💕Немає слів! 💕 ", "😍 😍 😍ну шо за Краса!❤ ️ ", "дуже люблю", "Кайф🔥", " мого Друга немає в Instagram, щоб довести йому силу Інтернету хочу виграти килимок 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 🙌 🙌 🙌 Втру йому носа... 😂 😂 😂 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Alyona Alyona - представник бодіпозитиву, але в одному з інтерв'ю зізналася, що не хоче бути лідером цього руху. За її словами, вона робить все тільки, коли відчуває свою впевненість, і не любить, коли на неї вішають ярлики.

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