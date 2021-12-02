Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) предложила украинцам получить розовый коврик, на котором написано ее имя.

Популярная украинская рэперша общается с поклонниками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На страницу звезды уже подписаны 370 тысяч пользователей Сети.

В этот раз Alyona Alyona решила подарить подписчикам розовый коврик, на котором написано ее имя. Об это артистка написала сама в одном из последних постов.

Публикация рэперша подкрепила смешным снимком, на котором закатила глаза.

Запись быстро собрала почти 6000 лайков и много комментариев.

"Жить надо так, чтобы твое имя написали на ковре!", "💕Нет слов! 💕", "😍😍😍 ну шо за красота!❤️", "очень люблю", "Кайф🔥", "Моего Друга нет в инстаграме, чтобы доказать ему силу интернета хочу выиграть коврик 😍😍😍🔥🔥🔥🙌🙌🙌 Утру ему нос... 😂😂😂", - написали пользователи Сети.

Отметим, Alyona Alyona - представитель бодипозитива, но в одном из интервью призналась, что не хочет быть лидером этого движения. По ее словам, она делает все только, когда чувствует свою уверенность, и не любит, когда на нее вешают ярлыки.

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