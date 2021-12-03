Відомий український співак Олег Винник, який звик приховувати своє особисте життя, публічно відповів на питання про те, чи є у нього діти.
Як пише Politeka.net, артист воліє не розповідати на камери, як і з ким живе. Однак, в мережі впевнені, що він давно одружений на своїй бек-вокалістці Таюні, і виховує з нею сина.
Питання про дітей Винника несподівано сплив на передачі «Маска», повідомляється на сторінці Instagram «Зірковий шлях». Так, співак, який на шоу виконує роль одного із зіркових детективів, намагався відгадати, хто ховається за образом Тигра. Для цього він поцікавився, чи є у героя діти. Однак, Тигр не розгубився, і запитав те ж саме у самого Винника.
"Тигренята? Є тигренята", - відповів на це співак.
Тоді Оля Полякова поцікавилася, чи багато у нього тигренят, однак, на це питання Винник відповідати вже не став.
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Українці відреагували на визнання співака.
"Було б дивно, якби у нього їх не було", "він по-моєму говорив що у нього є син і вчиться закордоном", "Давно відомо хто у нього дружина", "Кому це вже цікаво", - пишуть люди.
Нагадаємо, ведучу Світського життя "розпізнали" на шоу "Маска", Винник і Данилко в замішанні.
Як повідомляла Politeka, Олег Винник з Каменських та іншими детективами влаштували ефектні танці на шоу "Маска".
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