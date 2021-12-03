"Было бы странно, если бы у него их не было"

Известный украинский певец Олег Винник, который привык скрывать свою личную жизнь, публично ответил на вопрос о том, есть ли у него дети.

Как пишет Politeka.net, артист предпочитает не рассказывать на камеры, как и с кем живет. Однако, в сети уверены, что он давно женат на своей бэк-вокалистке Таюне, и воспитывает с ней сына.

Вопрос о детях Винника неожиданно всплыл на передаче «Маска», сообщается на странице инстаграм «Зірковий шлях». Так, певец, который на шоу выполняет роль одного из звездных детективов, пытался отгадать, кто скрывается за образом Тигра. Для этого он поинтересовался, есть ли у героя дети. Однако, Тигр не растерялся, и спросил то же самое у самого Винника.

«Тигрята? Есть тигрята», - ответил на это певец.

Тогда Оля Полякова поинтересовалась, много ли у него тигрят, однако, на этот вопрос Винник отвечать уже не стал.

Украинцы отреагировали на признание певца.

«Было бы странно, если бы у него их не было», «Он по-моему говорил что у него есть сын и учится заграницей», «Давно известно кто у него жена», «Кому это уже интересно», - пишут люди.

Напомним, ведущую Світського життя "распознали" на шоу "Маска", Винник и Данилко в замешательстве.

Как сообщала Politeka, Олег Винник с Каменских и другими детективами устроили эффектные танцы на шоу "Маска".

Также Politeka писала, что Винник, отменивший концерты из-за болезни, удивил всех внешностью.