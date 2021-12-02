Выступление загадочного персонажа Скандала на шоу "Маска" вызвало шквал обсуждений и дискуссий в сети, детективы тоже в замешательстве.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Маска" опубликовали видео выступления загадочного персонажа Скандала. Судя по обсуждению звездных детективов, они совсем не приблизились к разгадке маски, а она в свою очередь становится еще более загадочной для всех (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

И пока Полякова, Каменских и Данилко бурно обсуждали персонажа, их коллега Дзидзьо переубеждал всех в своей версии, в которой уверен на все сто, что это певица Слава Каминская.

А вот в комментариях к видео зрители начали обсуждать друг версии, среди которых фигурирует телеведущая Катя Осадчая.

"Елена Кравец или Слава Каминская", "Скандал", когда говорит, похож голос на Мейхер, когда поет на Славу Каминскую, хотя Надя тоже хорошо поёт", "По голосу похоже на Каминскую, но не 100%", "Да Боже мой! Это Осадчая! Постоянно задаёт Андрею вопросы про семью и детей! "Раздевает"! Она высокая и у неё шляпа! Как он ещё не понял?!", "Я думаю это Елена Кравец", "Я думаю, что это Катя Осадчая", - делятся своими версиями зрители в комментариях к видео.

Напомним, Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником: "Стыдно за нее".

Как сообщала Politeka, Участник шоу "Маска" нарушил правила, разозлив Полякову и Дзидзьо: "Пусть вылетает...".

Также Politeka писала, что Норка на шоу "Маска" поставила Данилко в неловкое положение: "Андрюша меня поцелует!".