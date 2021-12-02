Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла ключову роль в турецькому серіалі "Величне століття", показала новий образ, опублікувавши фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є успішною західною актрисою. Українському глядачеві зірка відома за серіалом" Величне століття", де знаменитість зіграла роль Роксолани. Нещодавно Узерлі народила другу дитину, але вже повернула розкішну фігурку і радує фанатів розкішними образами в Instagram.
На новому фото Мер'єм позувала в білому костюмі і з золотим ланцюжком на шиї. Зірка лежала на дивані, дивуючи образом.
"Лебідь", - підписала фото смайликом Узерлі.
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Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Любимо"," Прекрасно"," дитинко, звідки твій батько, чому ця брову основа очі"," я люблю тебе, дитинко"," Мер'єм, я люблю тебе"," Ти така красива ципочка, аааа", " Я сумую за твоєю грою і творчості. Сподіваюся, що ти повернешся в світ мистецтва якомога швидше, тому що ти одна з найважливіших актрис Туреччини".
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