Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла ключову роль в турецькому серіалі "Величне століття", показала новий образ, опублікувавши фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є успішною західною актрисою. Українському глядачеві зірка відома за серіалом" Величне століття", де знаменитість зіграла роль Роксолани. Нещодавно Узерлі народила другу дитину, але вже повернула розкішну фігурку і радує фанатів розкішними образами в Instagram.

На новому фото Мер'єм позувала в білому костюмі і з золотим ланцюжком на шиї. Зірка лежала на дивані, дивуючи образом.

"Лебідь", - підписала фото смайликом Узерлі.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Любимо"," Прекрасно"," дитинко, звідки твій батько, чому ця брову основа очі"," я люблю тебе, дитинко"," Мер'єм, я люблю тебе"," Ти така красива ципочка, аааа", " Я сумую за твоєю грою і творчості. Сподіваюся, що ти повернешся в світ мистецтва якомога швидше, тому що ти одна з найважливіших актрис Туреччини".

Нагадаємо, Узерлі з" чудового століття " засвітила обручку з величезним діамантом

А ще Politeka писала, що Узерлі з "чудового століття" в напівпрозорій сукні заінтригувала видом в Москві

Також Politeka повідомляла, що Узерлі з "чудового століття" здивувала провокаційною позою в сукні з розрізом



