Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла ключевую роль в турецком сериале "Великолепный век", показала новый образ, опубликовав фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является успешной западной актрисой. Украинскому зрителю звезда известна по сериалу "Великолепный век", где знаменитость сыграла роль Роксоланы. Недавно Узерли родила второго ребенка, но уже вернула роскошную фигурку и радует фанатов роскошными образами в Инстаграм.

На новом фото Мерьем позировала в белом костюме и с золотой цепочкой на шее. Звезда лежала на диване, изумляя образом.

"Лебедь", - подписала фото смайликом Узерли.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Любим", "Прекрасно", "Детка, откуда твой отец, почему эта бровь основа глаза", "Я люблю тебя, детка", "Мерьем, я люблю тебя", "Ты такая красивая цыпочка, аааа", "Я скучаю по твоей игре и творчеству. Надеюсь, что ты вернешься в мир искусства как можно скорее, потому что ты одна из самых важных актрис Турции".

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