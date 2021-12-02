Відомий український співак Олександр Пономарьов показав архівний кадр, на якому також зображений його друг - виявилося, сьогодні важливий день.

Виконавець вже багато років дружить з директором телеканалу ICTV Олександром Богуцьким, пише Politeka.net. Останнього Олександр Пономарьов завжди запрошує на важливі події, будь то якесь свято або презентація нового кліпу.

Олександр Пономарьов

Артист опублікував фото, на якому він разом з директором телеканалу зовсім молоді. Обидва дружньо обіймалися і посміхалися.

Як виявилося, сьогодні важливий день - Богуцький святкує день народження.

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"У мого старого друга, Олександра Богуцького сьогодні День народження! Многая і Благая Літа! Люблю тебе і поважаю!", - написав Олександр Пономарьов.

За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі приєдналися до привітань, не забувши зробити компліменти автору поста.

"Вітаю О. Богуцького! А ви ж який гарненький 🤗❤️", "❤️❤️ приєднуюся❤️❤️", "вітаємо )))❤️❤️❤️", "Фото зроблено 💯 в нашій Каховці❤❤️👏", " який гарний Пономарьов, не можу надивитися 😍", "❤️❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.

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