Відомий український співак Олександр Пономарьов показав архівний кадр, на якому також зображений його друг - виявилося, сьогодні важливий день.
Виконавець вже багато років дружить з директором телеканалу ICTV Олександром Богуцьким, пише Politeka.net. Останнього Олександр Пономарьов завжди запрошує на важливі події, будь то якесь свято або презентація нового кліпу.
Артист опублікував фото, на якому він разом з директором телеканалу зовсім молоді. Обидва дружньо обіймалися і посміхалися.
Як виявилося, сьогодні важливий день - Богуцький святкує день народження.
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"У мого старого друга, Олександра Богуцького сьогодні День народження! Многая і Благая Літа! Люблю тебе і поважаю!", - написав Олександр Пономарьов.
За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі приєдналися до привітань, не забувши зробити компліменти автору поста.
"Вітаю О. Богуцького! А ви ж який гарненький 🤗❤️", "❤️❤️ приєднуюся❤️❤️", "вітаємо )))❤️❤️❤️", "Фото зроблено 💯 в нашій Каховці❤❤️👏", " який гарний Пономарьов, не можу надивитися 😍", "❤️❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.
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