Актриса Моніка Беллуччі показала ефектний образ, здивувавши видом на кадрах, які 57-річна зірка опублікувала в Instagram.

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі є успішною західною актрисою. Зірка знялася в новому фільмі про відьом і показала ефектний образ у себе в Instagram.

На новому відео Моніка була з сивим волоссям і з мітлою. Актриса показала кілька сцен, які були зняті для фільму.

"Перший погляд на Долорес в # LaBefanaVienDiNotte2

Станьте частиною ексклюзивного "закулісся", - написала Моніка.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ти чудова", "Богиня чарівності", "найкрасивіша", "ти мені дуже подобаєшся, Беллуччі", "такої красивої відьми я ще не бачила", "це прекрасно", "Ох, Моніка", "мабуть, чудово", "Моя прекрасна Донна".

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