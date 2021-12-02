Українська телеведуча Катя Осадча вирушила в ОАЕ, де зустрілася з фронтвумен гурту The Hardkiss і її сім'єю - красиві кадри були зроблені в пустелі

Катя Осадча з 2007 року веде програму "Світське Життя", в якій розповідає про зірок, передає Politeka.net. Бувають випадки, коли телеведуча разом зі знімальною групою вилітає з країни, щоб зустрітися з українськими знаменитостями.

Цього разу "Світське Життя" знімали в пустелі Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де відпочивали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з сім'єю.

На кадрах можна побачити не тільки співачку і телеведучу, але також чоловіка Юлії, і за сумісництвом гітариста Hardkiss, Валерія Бабейко, а також їх сина Данила, і верблюдів.

""Світське Життя" і @the_hardkiss відправляються в пустелю Абу-Дабі! Знайомство з верблюдами, джип-сафарі, неймовірний захід сонця - всі наші пригоди", - написано в пості.

За чотири години публікація зібрала майже 3000 лайків.

"Ні, ні, ні! Тільки не верблюди", " круті фотки👍", "🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Відзначимо, Юлія Саніна багато знімається на телебаченні, зокрема вона в минулому році вона брала участь в шоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, Осадча потрапила в немилість після виходу "Світського Життя"

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