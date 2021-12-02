Суддя нового сезону "Україна має талант", хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот показав, як проводить час з коханою дружиною на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, в Instagram у хореографа з'явилося відео, на якому він зняв ранкові розбірки з дружиною. Парочка влаштувала битву зубними щітками, розвеселивши не тільки себе, але і шанувальників.

«Чи влаштовували коли-небудь такі розборки зі своєю половинкою?",- підписав відео хореограф

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.

"Постійно, а як без жартів жити то!?", "Які ви милі", «Справжня любов», «Ви так один одному підходите», «Супер», "приємно за вами спостерігати", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Женя Кот і Наталія Татаринцева одружилися в 2019 році. Доля зв'язала їх на проекті "Україна має талант", де дівчина була учасницею, а Кот працював режисером-постановником номерів. Нещодавно Наталя знову засвітилася на шоу, вразивши свого чоловіка.

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