Судья нового сезона "Україна має талант", хореограф и победитель шоу «Танцы со звездами» Женя Кот показал, как проводит время с любимой женой на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у хореографа появилось видео, на котором он снял утренние разборки с женой. Парочка устроила битву зубными щетками, развеселив не только себя, но и поклонников.

«Устраивали ли когда-нибудь такие разборки со своей половинкой?», - подписал видео хореограф

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Постоянно, а как без шуток жить то!?», «Какие вы милые», «Настоящая любовь», «Вы так друг другу подходите», «Супер», «Приятно за вами наблюдать», - пишут пользователи сети.

Как известно, Женя Кот и Наталья Татаринцева поженились в 2019 году. Судьба связала их на проекте «Україна має талант», где девушка была участницей, а Кот работал режиссером-постановщиком номеров. Недавно Наталья снова засветилась на шоу, впечатлив своего мужа.

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