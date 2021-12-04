Відома українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер вчерговий раз наважилася збільшити губи та показала шанувальникам, як вона тепер виглядає.

Як пише Politeka.net, 20-річна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка зіграла у серіалі "Школа" та "Скажене весілля", часто експериментує зі своєю зовнішністю. Так, у своєму Instagram вона розповіла, що зважилася знову збільшити губи.

"Привіт усім губошльопикам. Питання дня: що в мене з губою?", - написала Трінчер.

Вона записала декілька сторіс, показавши саму процедуру, а згодом показала і результат.

"Ще трохи, справді", - заспокоїла Трінчер спеціаліст, оскільки, як бачимо, ця процедура трохи болюча.

Також акторка показала зміни в зовнішності після збільшення губ.

"Здається, особливо нічого не змінилося, але візуально обличчя дуже покращало", - сказала Анна Трінчер.

Зауважимо, що суддячи із розповідей Трінчер в Instagram це вже її четверте збільшення губ. Попри те, що дівчина не вперше робить цю процедуру, їй кожного разу страшно.

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Нагадаємо, що Анна Трінчер і Волошин показали квартиру, за яку платять $2 тисячі на місяць: "Навіщо понтуватися".

A ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер і Jerry Heil зазіхнули на хіт Ірини Білик: стала відома реакція співачки.