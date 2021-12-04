Відома українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер вчерговий раз наважилася збільшити губи та показала шанувальникам, як вона тепер виглядає.
Як пише Politeka.net, 20-річна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка зіграла у серіалі "Школа" та "Скажене весілля", часто експериментує зі своєю зовнішністю. Так, у своєму Instagram вона розповіла, що зважилася знову збільшити губи.
"Привіт усім губошльопикам. Питання дня: що в мене з губою?", - написала Трінчер.
Вона записала декілька сторіс, показавши саму процедуру, а згодом показала і результат.
"Ще трохи, справді", - заспокоїла Трінчер спеціаліст, оскільки, як бачимо, ця процедура трохи болюча.
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Також акторка показала зміни в зовнішності після збільшення губ.
"Здається, особливо нічого не змінилося, але візуально обличчя дуже покращало", - сказала Анна Трінчер.
Зауважимо, що суддячи із розповідей Трінчер в Instagram це вже її четверте збільшення губ. Попри те, що дівчина не вперше робить цю процедуру, їй кожного разу страшно.
Рaніше Politeka писала, що Трінчер, яка покрилася пухирями, запідозрила у себе важку хворобу: "Не знаю, до кого звертатися".
Нагадаємо, що Анна Трінчер і Волошин показали квартиру, за яку платять $2 тисячі на місяць: "Навіщо понтуватися".
A ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер і Jerry Heil зазіхнули на хіт Ірини Білик: стала відома реакція співачки.