Известная украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер в очередной раз осмелилась увеличить губы и показала поклонникам, как она теперь выглядит.
Как пишет Politeka.net, 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, сыгравшая в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", часто экспериментирует со своей внешностью. Так, в своем Instagram она рассказала, что решилась снова увеличить губы.
"Привет всем губошлепикам. Вопрос дня: что у меня с губами?", - написала Тринчер.
Она записала несколько сторис, показав саму процедуру, а впоследствии показала и результат.
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"Еще немного, в самом деле", - успокоила Трінчер специалист, поскольку, как видим, эта процедура немного болезненна.
Также актриса показала изменения во внешности после увеличения губ.
"Кажется, особо ничего не изменилось, но визуально лицо очень похорошело", - сказала Анна Трінчер.
Заметим, что судя по рассказам Трінчер в Instagram это уже ее четвертое увеличение губ. Несмотря на то, что девушка не впервые делает эту процедуру, ей каждый раз страшно.
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Напомним, что Анна Трінчер и Волошин показали квартиру, за которую платят $2 тысячи в месяц: "Зачем понтоваться".
A еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер и Jerry Heil позарились на хит Ирины Билык: стала известна реакция певицы.