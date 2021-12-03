Дружина українського коміка, зірки шоу "Квартал 95" Юрія Ткача, Вікторія, розповіла неприємну новину про єдину доньку - довелося сидіти вдома.
Вікторія активно займається розвитком свого блогу в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку дівчини підписані 274 тисячі користувачів мережі.
В акаунті дружина Юрія Ткача розповідає про будні, зокрема про єдину доньку - Лізу. Зокрема, цього разу Вікторія поскаржилася на проблеми зі здоров'ям у дівчинки.
Вікторія записала відео для сторіс лежачи в ліжку.
"Планів на день було стільки... Але Лізине горло вирішило внести корективи в цей день: почервоніло, заболіло, і ми тепер сидимо вдома", - розповіла дружина Юрія Ткача.
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"По всій квартирі - бухик-бухик і чих-чих", - написала мама.
На ліжку з Вікторією лежала Ліза, яка зробила засмучене обличчя.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Юрій Ткач розповів, що познайомився з майбутньою дружиною, коли їй було 16 років. Тоді Вікторія займалася бальними танцями, виконувала номер на ювілеї батька коміка, а через п'ять років вони зустрілися знову і більше не розлучалися.
Артист підтримував дружину на пологах, але, коли почався сам процес, Вікторія попросила його піти. Почувши перший крик новонародженої, батько зрадів, а зараз дівчинка вже ходить в перший клас.
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