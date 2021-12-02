Жена известного комика и актера из "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория поделилась в сети кадрами в стильной обновке.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного юмориста и актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, часто радует поклонников яркими публикациями на своей страничке в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сторис кадрами в стильной обновке.

На новых снимках, которые Виктория сделала сама, вертясь перед зеркалом, она появилась в длинной черной рубашке оверсайз с ярким принтом, под которой видно стильные темные колготки. А завершают образ белоснежные ботфорты на грубой подошве, которые подчеркивают ножки. Короткие светлые волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и довольная улыбка.

"Лук на вечер. Рубаха не помню, от кого, а вот обувь…", - подписала одну из сторис Виктория Ткач.

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