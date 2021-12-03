Жена украинского комика, звезды шоу "Квартал 95" Юрия Ткача, Виктория, рассказала неприятную новость о единственной дочке - пришлось сидеть дома.

Виктория активно занимается развитием своего блога в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу девушки подписаны 274 тысячи пользователей Сети.

В аккаунте жена Юрия Ткача рассказывает о буднях, в частности о единственной дочке - Лизе. В частности, в этот раз Виктория пожаловалась на проблемы со здоровьем у девочки.

Виктория записала видео для сторис лежа в постели.

"Планов на день было столько... Но Лизино горло решило внести коррективы в этот день: покраснело, заболело, и мы теперь сидим дома", - рассказала жена Юрия Ткача.

"По всей квартире - бухык-бухык и чих-чих", - написала мама.

На кровати с Викторией лежала Лиза, которая сделала расстроенное лицо.

Отметим, в одном из интервью Юрий Ткач рассказал, что познакомился с будущей женой, когда ей было 16 лет. Тогда Виктория занималась бальными танцами, исполняла номер на юбилее отца комика, а спустя пять лет они встретились снова и больше не расставались.

Артист поддерживал жену на родах, но, когда начался сам процесс, Виктория попросила его уйти. Услышав первый крик новорожденной, отец обрадовался, а сейчас девочка уже ходит в первый класс.

Напомним, дочь-первоклассница Юрия Ткача заставила родителей поволноваться

Как сообщала Politeka, жена звезды "Квартал 95" Ткача в смелом мини покрутилась перед зеркалом, хвастаясь обновкой

Также Politeka писала, что подросшая дочь Ткача из "Квартал 95" поразила внешностью на семейном отдыхе