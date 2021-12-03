Молода наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина відреагувала на різке висловлювання з приводу їх з Романом дитини.

Молода дружина Сасанчина, яка піддавалася не раз несправедливої критики тільки через своє рішення жити разом з 19-річним співаком. Причому зараз пара очікує швидкої появи на світ їх дитини і досить часто розповідає про це в Instagram.

В цей раз Іванна вирішила відповісти на досить неприємний коментар, який отримала в Instagram.

«З ваших слів виходить, що ви завели дитину для блогу, бо не знали, який контент придумати, щоб заробляти на ньому. Всі новини так і крутяться навколо вашого пупка, а не таланту», - говорить одна з користувачів.

Іванна не змовчала: "Мда, завели дитину для блогу, бо нічого іншого не виходило... і це говорить дівчина, яка колись стане мамою. Просто фу! Як можна було таке написати, завели дитину. І з яких ще це слів так виходить, коли я таке писала?».

Раньше Іванна розповідала в своєму Instagram, що у неї існували загрози викидня, але, на щастя, все обійшлося.

Дівчинка повинна з'явитися на світ зовсім скоро, і наречена Сасанчина чекає поява малятка з нетерпінням. Про це красуня розповіла в своєму Instagram.

"Дорога сьогодні вимотала мене капець, я не могла ні сидіти, ні стояти. Моя донечка мене так била, що моментами в очах темніло", - розповіла дівчина.

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