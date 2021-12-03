Народний артист України Олександр Пономарьов здався в суспільстві прекрасних дівчат, поділившись фотографією в Instagram.

Як пише Politeka.net, 48-річний Олександр Пономарьов є успішним українським артистом. Нещодавно співак презентував спільну пісню з Дзідзьо-Пазли. Кліп на композицію набрав майже 2 мільйони переглядів в ютубі і займає перше місце в трендах серед музичних відео. Не забуває Олександр і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Олександр позував серед восьми прекрасних дівчат. Пономарьов стояв ззаду, а красуні оточили артиста.

"Тим часом за лаштунками", - написав Олександр під фото.

Варто відзначити, що Пономарьов два рази був у серйозних стосунках. 10 років Олександр прожив з дочкою українського композитора і співака Миколи Мозгового - Оленою. У 98-му році у пари з'явилася дочка Євгенія, але після цього відносини розпалися і Олена з Олександром так і не зіграли весілля. А в 2006 році співак одружився на студентці п'ятого курсу Вікторії Мартинюк. Через рік у них з'явився син, якого назвали на честь батька - Олександром. У 2012 році пара розлучилася.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Квітник", "красиві", " це щось новорічне. Казкове"," вісім дівок і один я. але зате який", " дуже красиве і гармонійне фото, Дівчата шоу-балет красуні, вони будуть доповнювати Вашу пісню Пазли?".

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